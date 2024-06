Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a caștigat un nou mandat de patru ani potrivit datelor EXIT-POLL de duminica, 9 iunie, ora 20.30, a declarat ca probabil a facut greseli in ultimii ani, dar niciodata nu si-a „batut joc de mandat”.„Niciodata alegerile nu sunt castigate de catre politicieni,…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 9 iunie, ca scorul categoric cu care Nicușor Dan a invins-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei, potrivit datelor EXIT POLL, reprezinta „o lectie de democratie” pe care social-democrații o respecta.„In aceasta seara democratia…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- EXIT-POLL Curs-Avangarde: Alegeri București:Nicușor Dan (ADU): 45Gabriela Firea (PSD): 24Cristian Popescu Piedone (PUSL): 13Sebastian Burduja (PNL): 10Mihai Enache (AUR): 4 Alegeri Europarlamentare: Alianța PSD – PNL: 54%AUR: 14%Alianța Dreapta Unita: 11%UDMR: 5%SOS: 3%REPER: 3% Alegeri pentru listele…

- Majoritatea urnelor s-au inchis la ora 22.00. Programul se poate prelungi pana la ora 23:59, daca presedintele sectiei de votare observa ca in interiorul sectiei de votare sau in imediata apropiere a sectiei de votare mai sunt oameni la rand care nu au reușit sa voteze. Dupa ora 00.00, sistemul electronic…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Cristian Popescu Piedone considera ca lupta finala pentru Primaria Municipiului București se va purta intre el și Sebastian Burduja, deși cele mai recente sondaje arata ca Nicușor Dan continua sa aiba prima șansa la Capitala, urmat de Gabriela Firea. Cel mai recent sondaj cu privire la intenția de…