Iordănescu a anunțat lotul preliminar al României pentru Euro 2024. Lista completă Tricolorii vor intlni Bulgaria in 4 iunie, de la ora 21.30, si Liechtenstein in 7 iunie, de la ora 21.00. Ambele partide se vor disputa pe stadionul Steaua, scrie realitateasportiva.net. Cei 28 de fotbalisti convocati: „Visam impreuna”. S-a lansat imnul oficial al Naționalei Romaniei la EURO 2024, cu Andra, Smiley, Theo Rose ș alte vedete - VIDEO PORTARIFlorin NITA (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horatiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Stefan TARNOVANU (FCSB, 1/0), Razvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);FUNDASIAndrei RATIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOS (CFR Cluj, 5/0), Radu DRAGUSIN… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

