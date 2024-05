Judetul Constanta: Primaria Mangalia va face un parc municipal in Padurea Comorova (FOTO)

Primaria Mangalia va amenaja parcul municipal ldquo;Carol I", cu fonduri UE, pe amplasamentul din Padurea Comorova, in zona Neptun Olimp.Potrivit reprezentantilor municipalitatii documentatia aferenta proiectului a trecut de etapa de evaluare si urmeaza sa primeasca finantare europeana. Dupa procedurile legale de licitatie si atribuire a lucrarilor, interventiile in teren ar putea demara pana la sfarsitul acestui an.Conceput pentru conservarea si protejarea padurii, dar si pentru a valorifi ...