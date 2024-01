Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul a cerut duminica Chinei „sa respecte rezultatele alegerilor prezidentiale” castigate de Lai Ching-te, care a promis ca va proteja insula de „amenintarile si intimidarea” venite din partea Beijingului.

- Marele semnal transmis de SUA dupa rezultatul alegerilor din Taiwan: Joe Biden a tranșat problemaPresedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea mandat prezidential, relateaza Reuters. Candidatul prezidential al Partidului Democrat Progresist…

- Presedintele ales al Taiwanului, Lai Ching-te a promis sambata, in fata sustinatorilor sai, sa protejeze insula de „amenintarile si intimidarile din partea Chinei”, dupa ce Beijingul a transmis dupa scrutinul prezidentialsi parlamentar desfasurat sambata ca reunificarea este inevitabila, transmite

- Declarațiile sincere ale președintelui american Joe Biden l-au pus in dificultate pe Antony Blinken. Acestsa nu s-a strambat in fața camerelor atunci Biden l-a descris pe omologul sau Xi Jinping drept „dictator” pentru ca știa ca este filmat. El a incercat chiar sa indulceasca declarațiile controversate,…

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…