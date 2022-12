Stiri pe aceeasi tema

- Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…

- Cifra de investitii in vehicule electrice, care nu a mai fost publicata anterior, depaseste estimarile anterioare de investitii ale Reuters si este de peste doua ori mai mare fata de cel mai recent calcul publicat cu doar un an in urma. Pentru a pune cifra in context, Alphabet, compania-mama a Google…

- Proiectul, despre care Micron sustine ca va fi cea mai mare unitate de fabricare a semiconductorilor din lume, este de asteptat sa creeze aproape 50.000 de locuri de munca in New York, investitia in prima faza, de 20 de miliarde de dolari, fiind planificata pana la sfarsitul acestui deceniu. Micron…

- Au fost schimbari majore in topul averilor celor mai bogați romani. Razboiul din Ucraina și criza economico-financiara au avut efecte extrem de vizibile chiar și printre cei care au avut un succes uriaș in afaceri, conform revistei AS. Cea mai dura lovitura a incasat-o oneșteanul care conducea detașat…

- Rusia intentioneaza sa cheltuie anul acesta 3.190 miliarde de ruble (54,62 miliarde de dolari) din Fondul sau suveran national (NWF) pentru a acoperi deficitul bugetar, conform unui proiect de buget publicat miercuri pe site-ul Ministerului de Finante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Costul provocat Ucrainei de invazia rusa inceputa pe 24 februarie este estimat pana in prezent la circa o mie de miliarde de dolari, a declarat joi la Berlin un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In urma cu șase ani, un producator de textile puțin cunoscut, numit Shandong Ruyi Group, s-a lansat intr-o serie frenetica de achiziții, cu scopul de a deveni versiunea chineza a gigantului de lux LVMH. Președintele companiei, Qiu Yafu, a cheltuit peste 3 miliarde de dolari pentru a achiziționa active…

- Adobe, compania cunoscuta pentru soft-uri precum Photoshop și Acrobat, a anunțat ca va face cea mai importanta achiziție din istoria sa: 20 de miliarde dolari pentru Figma, companie de design software.