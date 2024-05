Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia planuiește sa iși mute capitala de la Jakarta in noul oraș Nusantara. Construcția acestuia va costa 35 de miliarde de dolari și nu va fi terminat pana in 2045. Criza climatica a determinat aceasta decizie, Jakarta riscand sa se scufunde din cauza creșterii nivelului marii, potrivit Insider.

- Indonezia se pregatește sa iși mute capitala din Jakarta in Nusantara, aflat inca in construcție. Noul oraș va costa 35 de miliarde de dolari și nu va fi finalizat pana in 2045. Decizia a fost luata din cauza crizei climatice, deoarece Jakarta se scufunda ușor-ușor in mare, scrie digi24.ro.

- Indonezia se pregatește sa iși mute capitala din Jakarta in Nusantara, aflat inca in construcție. Noul oraș va costa 35 de miliarde de dolari și nu va fi finalizat pana in 2045. Decizia a fost luata din cauza crizei climatice, deoarece Jakarta se scufunda ușor-ușor in mare, scrie Business Insider.

- Indonezia intenționeaza sa iși mute capitala din Jakarta in noul oraș Nusantara. Noul oraș va costa 35 de miliarde de dolari și nu va fi finalizat pana in 2045. Mișcarea a fost declanșata de criza climatica, deoarece Jakarta este pusa in pericol de creșterea nivelului marii, scrie Business Insider.…

- New York se menține ferm pe podiumul orașelor cu cei mai mulți miliardari din lume, conform ultimului raport Forbes. Cu un impresionant numar total de 101 miliardari, orașul giganților financiari deține o avere neta combinata de 616,8 miliarde USD. Capitala miliardarilor este urmata in clasament de…

- Romania se mandrește cu șase reprezentanți in clasamentul miliardarilor lumii, potrivit celui mai recent raport publicat de revista Forbes. Acești romani, cu averi cumulate de 10,6 miliarde de dolari, iși impartașesc succesul și contribuțiile lor remarcabile intr-o varietate de domenii. Șase romani…

- Japonia și-a pierdut in 2023 poziția simbolica de a treia economie a lumii in favoarea Germaniei, in mare parte ca urmare a scaderii yenului, potrivit unei prime estimari a produsului intern brut (PIB) japonez publicata joi, transmite agenția AFP. In 2023, PIB-ul nominal al Japoniei s-a ridicat la circa…

- Cei mai bogați cinci oameni din lume și-au dublat averile, ajungand la 869 de miliarde de dolari din 2020, in timp ce cei mai saraci 60% din populație – aproape 5 miliarde de oameni – au pierdut bani, potrivit The Guardian. The post OAMENI DE AFACERI Miliardarii lumii sunt mai bogați cu 3,3 trilioane…