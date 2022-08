Taifunul Meari se apropie de Japonia! Japonia se asteapta ca taifunul Meari sa atinga, sambata, zonele de coasta cu iesire la Oceanul Pacific, in apropiere de Tokyo. Taifunul ar putea aduce pana la 300 de milimetri de precipitatii in 24 de ore in regiunea centrala Tokai, pana sambata seara. Intensitatea, initial furtuna tropicala, a fost revizuita vineri dimineata, cand fenomenul a fost declarat taifun – al optulea din acest sezon, conform agentiei Xinhua. Exista riscul de producere a unor alunecari de teren si inundatii in acest weekend in care are loc festivalul Bon, informeaza și Kyodo. Serviciile feroviare ar putea fi afectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

