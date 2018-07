Tabără de sculptură la Polovragi

In perioada 10-19 iulie 2018, la Polovragi, va avea loc editia I a Taberei de sculptura „Simboluri dacice in arta lemnului din Romania”, proiect initiat de managerul CJCPCT Gorj si care va fi realizat in parteneriat cu Primaria Polovragi. Proiectul presupune participarea unui numar de 8 mesteri populari care vor realiza creatii reprezentative pentru arta lemnului din Romania, creatii care vor readuce in memoria publica simboluri dacice stravechi. Alegerea Polovragiului ca sediu al Taberei este argumentata de existenta pe acest teritoriu a unei cetati dacice, dar si de Pestera cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

