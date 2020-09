Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat marti dezamagita de absenta unei solutii europene concrete pentru primirea mai multor refugiati din tabara Moria din Grecia, devastata de incendii, in contextul in care Berlinul a anuntat ca va primi in jur de 1.500 de refugiati, informeaza…

- Comisia Europeana a devansat pe 23 septembrie prezentarea mult asteptatului sau proiect de reformare a politicii UE in domeniul migratiei ca urmare a incendiului din tabara de refugiati Moria din Grecia, conform anuntului facut de presedinta institutiei, Ursula von der Leyen, transmite AFP preluat…

- Autoritatile grecesti au asigurat duminica ca o noua tabara, destinata sa primeasca solicitanti de azil dupa distrugerea celei din Moria, va fi gata "in cinci zile", dupa ce migrantii au manifestat din nou pe insula, scrie AFP.

- Incendiul care a distrus la inceputul saptamanii cea mai mare tabara de imigranti din Grecia a provocat un adevarat dezastru umanitar. 13 mii de refugiati au ramas fara adapost si fara mancare. "Este foarte dificil. Situatia este foarte rea.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat, joi seara, ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe Insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP.

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care nu a fost…

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca-si asuma angajamentul de a transfera imediat in Grecia continentala 400 de copii si adolescenti din tabara de refugiati Moria din insula greceasca Lesbos, devastata de un imens incendiu, in timp ce Berlinul, prin vocea ministrului sau de externe Heiko Maas,…