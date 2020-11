Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din intreaga lume așteapta cu nerabdare trecerea dintre ani pentru a pentru a-l intampina cum se cuvine pe cel nou. Daca ești entuziasmat/a de un alt inceput, este timpul sa iei in calcul aceste mesaje și urari de Anul Nou, pe care sa le trimiți celor dragi in seara de Revelion 2021.

- Femeia gravida, care a murit vineri la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2 dupa deces. Tanara se afla in izolator in așteptarea rezultatului testului Covid-19, cand starea i s-a inrautațit. Medicii nu au putut salva nici bebelușul.

- Raed Arafat a povestit ca s-a confruntat personal cu situatii in care oamenii nu poarta masca atunci cand ar trebui sa o faca. El a indemnat ca oamenii sa fie reactivi in aceste situatii, pentru ca se expun pe ei insisi pericolului. „Eu va spun, astazi dimineata, coborand in bloc, in lift, s-a deschis…

- Oamenii legii au descoperit zilele trecute ca un local de pe Valea Bargaului funcționa, deși nu avea voie. Cum la cateva zile distanța, un angajat a fost depistat cu COVID 19, s-a deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Un afacerist de pe Valea Bargaului e cercetat acum in cadrul…

- Incredibil dar adevarat! Primar mort in urma cu doua saptamani, a fost reales in funcție Ion Aliman, primarul din Deveselu, județul Olt, mort in urma cu doua saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus, a fost reales in funcție. Oamenii din Deveselu l-au votat pe Aliman, cu toate ca știau ca acesta…

- Jador a reușit sa urce rapid in topul celor mai apreciați cantareți de la noi, dar odata cu succesul caștigat, acesta are parte și de oamenii care nu-i vor neaparat binele. Artistul și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-am spus despre problemele din ultima perioada!

- Sa nu uitam despre live-urile de pe Facebook, care au adus moartea soferilor chiar sub ochii prietenilor care le urmareau transmisiunile, scrie Digi24.ro. "Lumea in care noi am intrat este o lume in care ne proiectam mintea vizual. Tehnologia, in ultimii ani, a permis ca oamenii sa captureze…

- Doi tineri soți au murit zburand din mașina care s-a rasturnat in lanul de porumb, noaptea, in Satu Mare. Audi-ul condus... The post Doi soți din vestul țarii au murit zburand din mașina care s-a rasturnat in lanul de porumb, noaptea appeared first on Renasterea banateana .