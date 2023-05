Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Printre stropii de ploaie, o noua actiune de voluntariat marca Acasa in Banat a avut loc recent la Valeapai. Pregatirile pentru Color the Village de la inceputul lui iunie sunt in toi, spun reprezentantii asociatiei! Desi a plouat pe alocuri, cativa zeci de voluntari inimosi s-au reunit…

- RAMNA – Ne referim la cele doua proiecte prin care primaria vrea un camin cultural nou in centrul de comuna, respectiv transformarea școlii din Valeapai in centru multifuncțional, dupa cum am aflat de la primarița Magdalena Ciurea! In primul caz este vorba despre un proiect prin CNI, aflat deocamdata…

- CARAS-SEVERIN – In asteptarea marelui eveniment de la Valeapai din luna iunie, cand 30 de case vor fi zugravite de voluntari, cei de la Acasa in Banat au facut si cateva cercetari in arhivele bunicilor! Si asta pentru a afla cum isi zugraveau banatenii casele in urma cu multi ani. Un altfel de Color…

- Asociația „Acasa in Banat” a ales pentru acest an satul carașean Valeapai, care aparține de comuna Ramna, pentru cea de-a V-a ediție a proiectului „Color the Village 2023”, unde, timp de trei zile, echipele de voluntari vor renova 30 de case pentru a reda așezarii farmecul de odinioara. Președintele…

- In perioada 8-10 iunie, in satul Valeapai din comuna Ramna, județul Caraș Severin, va avea loc a cincea ediție a evenimentului Color the Village. Voluntarii care doresc sa participe se pot inscrie de astazi completand formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro.

- Cea de a cincea ediție a evenimentului Color the Village va avea loc in acest an, in perioada 8-10 iunie 2023 in satul Valeapai (comuna Ramna, județul Caraș Severin). Organizatorii cauta voluntari, aceștia se pot inscrie la acțiune completand formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro.…

- Nimeni nu poate contesta faptul ca focul, a ramas și in zilele noastre, un element esențial pentru supraviețuire și evoluție sociala. Poate și de aceea ne simțim atat de special in jurul lui, fie ca este vorba despre un foc de tabara, un gratar sau cuptorul care ne invaluie in miresmele cozonacilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Duminica dimineața, cota de inundație a fost depașita pe raul Ciclova, la Vraniuț, cu 13 cm, alte 11 cursuri de apa depașind cota de atenție. Iar avertizarile hidrologice de fenomene periculoase au fost prelungite! Potrivit situației centralizate de ISU „Semenic“, in aceasta dimineața,…