- Actiunile concrete ale autoritatilor din Romania in vederea transpunerii directivei europene privind venitul minim european adecvat intarzie sa apara, sustin consultantii EY Romania."Dupa mai bine de un an de la adoptarea Directivei de catre Comisia Europeana si intrarea ei in vigoare, actiunile…

- Actualizare ora 15.30: Angajații caselor de asigurari de sanatate intrerup protestul inceput in urma cu aproape doua saptamani, dupa ce, astazi, 14 noiembrie, au obținut ceea ce cereau – deputații au adoptat proiectul de lege care prevede majorarea salariilor. Nivelul acestora va fi calculat potrivit…

- „Ne propunem ca in Romania sa avem in fiecare județ centre pentru combaterea adicției, pentru recuperarea consumatorilor de droguri. Exista o categorie foarte vulnerabila – copiii și adolescenții, pentru care trebuie sa gasim soluții”, a afirmat ministrul Sanatații Alexandru Rafila, relateaza HotNews.ro.In…

- BBC declara ca nu va ceda presiunilor guvernului britanic de a descrie Hamas ca grup "terorist"."Luam intotdeauna foarte in serios utilizarea limbajului nostru. Oricine urmarește sau asculta acoperirea noastra va auzi cuvantul 'terorist' folosit de multe ori - il atribuim celor care il folosesc,…

- „Intotdeauna am susținut un sistem fiscal corect!”, scriu cei de la PSD in rețeaua X, fosta Twitter, aratandu-și astfel intreaga susținere pentru masurile fiscale luate de Guvernul Ciolacu și pentru care premierul și-a asumat raspunderea in plenul Parlamentului. Partidul Social Democrat a anunțat, in…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a discutat cu reprezentanții familiei ocupaționale Administrație pe tema legii salarizarii. Au fost prezenți reprezentanți ai sindicatelor, Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Cancelariei Primului Ministru, Secretariatului General…

