- Unul dintre cei care il sponsorizeaza pe primarul general Nicușor Dan in cursa pentru Capitala este afaceristul pro-rus Matei Paun, relateaza Newsweek Romania. Printre marii donatori de campanie ai lui Nicușor Dan se numarau, in 2016, Horia Manda, George Iacobescu, Alexandru Lapușan, Nicolae Rațiu și…

- Evolutia starii de sanatate a marelui actor Florin Piersic, operat pe 9 mai pentru scoaterea protezei de genunchi, care se infectase in urma infectiei generalizate din corp, este „lent favorabila”, anunta marți dimineața oficialii Spitalului Foisor, intr-un comunicat citat de News.ro.„Starea generala…

- „Exporturile si importurile cu Israelul au fost suspendate”, a precizat ministerul intr-un comunicat, adaugand ca „Turcia va aplica aceste noi masuri (…) pana cand guvernul israelian va autoriza un flux neintrerupt de ajutor umanitar catre Gaza”. Cele doua tari au avut un volum comercial de 6,8 miliarde…

- Turismul joaca un rol crucial in economia Greciei, contribuind semnificativ la PIB-ul țarii. Potrivit unui studiu realizat de Confederația Turistica Elena (INSETE) și raportat de publicația Ekathimerini, contribuția totala a turismului la economia Greciei in 2023, inclusiv beneficiile directe și secundare,…

- O investigație a jurnaliștilor Hotnews arata ca, anul trecut, Catalin Cirstoiu, director al Spitalului Universitar din Capitala, ar fi acordat o consultație contra-cost la clinica pe care o deține soția sa, fapt incompatibil cu funcția de manager de spital. Medicul susține ca nu a incalcat legea.

- Coalitia PSD-PNL se reuneste, luni, de la ora 10.00 pentru a discuta despre strategia privind alegerile locale, in special in teritoriu unde trebuie sa stabileasca in ce municipii se va merge cu candidati comuni. Judetele unde urmeaza sa se ia o decizie privind colaborarea celor doua partide sunt Mures,…

- Romania a exportat anul trecut cereale in valoare de 4,129 miliarde de euro, in scadere cu 4,1% in comparatie cu 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de Agerpres. In luna decembrie 2023, exporturile de cereale au insumat 314,3 milioane de euro, in crestere comparativ…

- Datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistica arata ca in prima luna din 2024 deficitul in balanța comerciala a fost cu 15,5% mai mica decat in ianuarie 2023. Cu alte cuvinte, au scazut importurile și au crescut exporturile! Scad importurile, cresc exporturile! Aceasta este concluzia…