Sute de magazine au fost distruse într-un incendiu izbucnit într-o piață din Bangladesh Sute de magazine au fost distruse intr-un incendiu izbucnit intr-o piața din Bangladesh Un incendiu uriaș a distrus sute de magazine intr-o piața din capitala Bangladeshului, Dhaka. Flacarile au izbucnit joi dimineața, dar nu s-au inregistrat victime, deoarece magazinele nu erau deschise, conform Agerpres. Pompierii s-au luptat cel puțin șase ore cu flacarile care s-au raspandit rapid din cauza cantitații mari de articole inflamabile, cum ar fi uleiul de gatit și materialele plastice, au declarat oficialii locali, potrivit Reuters. Reprezentantul serviciului de pompieri, Shahjahan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

