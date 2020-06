Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 iun. - Sputnik. Un incediu puternic a izbucnit in aceasta seara in localitatea Dumbrava. O casa din curtea unei biserici a fost cuprinsa de flacari. La fața locului au intervenit 7 autospeciale, inclusiv doua autoscari. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de…

- CHIȘINAU, 3 iun. - Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in jurul orei șase dimineața, pompierii au fost solicitați pentru a stinge un incendiu intr-o gospodarie din localitatea Pohrebeni, raionul Orhei. Взрыв в Погребенах © Photo : Facebook / Inspectoratul…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Aproximativ trei mii de metri patrați ai unei instalații frigorifice au fost mistuiți astazi de foc. Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, totul s-a intamplat in jurul ore 13:51 cand pompierii au fost alertați pentru…

- CHIȘINAU, 21 mai - Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, barbatul de 55 de ani și-a pierdut viața in urma unui incendiu puternic care i-a cuprins locuința. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAIIncendiu in Capitala: Iata unde…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din nordul țarii au salvat o femeie care a cazut intr-o fantana. Potrivit IGSU, cazul s-a produs in orașul Dondușeni. © Photo : Miroslav Rotari. IGSU: Nimanui nu-i este permisa intrarea in localitațile aflate…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca salvatorii au fost alertați in aceasta dimineața, dupa ce o femeie in varsta de 68 de ani a cazut intr-o fantana publica in orașul Drochia. © Sputnik / Kirill KallinikovDescoperire macabra: Cadavrul unui barbat…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. O femeie in varsta de 72 de ani din satul Colibași, raionul Cahul, a cazut intr-o fantana publica din localitate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situții de Urgența, incidentul s-a produs noaptea trecuta, iar apelul la serviciul 112 a fost recepționat la…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. In ajunul sarbatorilor pascale oamenii sunt indemnați sa respecte recomandarile autoritaților in prevenirea și combaterea virusului COVID-19. Indemnul Inspectoratul General pentru Situații de Urgența este ca persoanele care traiesc in localitațile in care a fost instituit…