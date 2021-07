Sute de cereri sunt înregistrate zilnic, în Prahova, pentru eliberarea pașapoartelor • Documentele de calatorie sunt cerute și pentru copii abia veniți pe lume! • Programarea pentru depunerea documentelor se face doar online • Program cu publicul in doua schimburi Nicoleta Dumitrescu Avand in vedere ca, in 2020, din cauza pandemiei, calatoriile in strainatate au fost taiate de pe lista concediilor de odihna sau a vacanțelor, anul acesta, perioada estivala și diminuarea restricțiilor de circulație a persoanelor și a masurilor sanitare impuse din cauza Covid-19 au avut ca rezultat creșterea numarului de solicitari pentru eliberarea pașapoartelor. Situația este valabila și in Prahova,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

