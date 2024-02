Protest în Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasărea. Primarul a scos oamenii în stradă Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea, unde se deverseaza dejecții. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și, in frunte cu primarul, au ieșit in strada pentru a cere instituțiilor abilitate sa ia masuri urgente. Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea. Primarul Comunei Tunari, Cristian Niculae, a scos oamenii in strada in aceasta dimineața pentru a protesta fața de situația revoltatoare a deversarilor de dejecții in Balta Pasarea, de la marginea localitații. Citete și: Proteste la Vama Leuseni-Albita: Drum blocat de fermierii moldoveni Zeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nesimțire maxima. Gunoaie aruncate la intamplare pe malul Arieșului in zona Campia Turzii. Sunt tone de deșeuri, iar autoritațile par depașite de situație. Recent au fost surprinse imagini cu un adevarat depozit clandestin de gunoaie pe malul Arieșului in zona Campia Turzii. A fost sesizata Garda de…

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…

- Zeci de camioane pentru transporturi internaționale cu destinația Austria sunt oprite la granița Oryahovo-Bechet (Bulgaria catre Romania). Printre acestea și cateva tiruri grecești cu marfuri catre Austria, care sunt blocate pentru cateva zile la granița cu Bulgaria, in așteptarea verificarii marfurilor…

- Intrarea in Capitala este blocata de protestele fermierilor și transportatorilor , care vin tot mai mulți spre București cu utilaje de mare tonaj. Protestele se extind in toata țara: drumuri blocate, haos in trafic! Traficul in zona Afumați, aproape BLOCAT! Intervenție a poliției și jandarmilor! Transportatorii…

- Mai precis, pașapoartele cetațenilor romani vor fi verificate inclusiv de ofițerii austrieci care se vor afla pe Aeroportul din București. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat ca acesta este un ajutor pe care austriecii il dau romanilor. „Asta inseamna ca polițistul roman sa coopereze…

- Un tanar roman de 19 ani a provocat sambata, 30 decembrie, de dimineața, un accident in Austria, in timp ce transporta cu un van Mercedes 13 migranți ilegali sirieni. Articolele din presa austriaca despre șoferul de 19 ani au strans comentarii jugnitoare la adresa romanilor.Un presupus contrabandist…

- Zece autocare cu 500 de pasageri au fost blocate toata noaptea langa Polikraiștein Bulgaria, in apropiere de Veliko Tarnovo. Despre asta a vorbit o pasagera dintr-un autocar, pentru televiziunea bulgara Nova.Plamena Ivanova a declarat ca ea și insoțitorii ei calatoreau din Romania, in direcția Veliko…

- Cozile de cateva ore la frontiera afecteaza clima in Bulgaria și Romania. Ar putea fi de ajutor intrarea in spațiul Schengen?, se intreaba Euronews Green . intr-un articol intitulat „Insuportabil”: șoferii de camioane și mediul platesc prețul poluarii aerului la granița dintre Bulgaria și Romania. Poluarea…