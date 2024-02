Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si cu asociatiile pacientilor cu boli rare, are in plan dezvoltarea Registrului National al Bolilor Rare, in acord cu recomandarile Consiliului Uniunii Europene privind actiunea in acest domeniu,…

- „Holistic Care Award” 2024 este distincția pe care a primit-o zalauanca Dorica Dan, managerul Centrului pilot pentru boli rare „NoRo” din Zalau și președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare din Romania, in cadrul ceremoniei de acordare a premiilor Black Pearl 2024, eveniment organizat anual de EURORDIS…

- Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea, unde se deverseaza dejecții. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și, in frunte cu primarul, au ieșit in strada pentru a cere instituțiilor abilitate sa ia masuri urgente. Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea.…

- 15 spitale nu pot raporta servicii medicale din cauza unui atac cibernetic suferit luni dimineața. Printre acestea se numara cel puțin trei spitale din București: Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Aceste unitați medicale foloseau un sistem informatizat…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana, potrivit unui comunicat de presa.„PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este…

- 4 cazuri de malarie severa au fost inregistrate in Romania, la romani care au calatorit recent in Zanzibar. Unul dintre ei se afla in stare grava. Este internat la terapie intensiva, a anunțat managerul Spitalului Victor Babeș. Doi dintre pacienți au fost externați, insa ceilalți se afla in continuare…

- Situația epidemiologica din Romania este critica. In ultimele zile, spitalele s-au umplut cu pacienți bolnavi de gripa, iar medicii au transmis un semnal de alarma. Printre persoanele afectate sunt atat adulți, dar și copii, iar acest lucru este ingrijorator. Medicul Adrian Marinescu a transmis un avertisment.

- Alerta in Romania, dupa apariția mai multor cazuri de pneumonie cauzate de virusul care face ravagii in China. Mai mulți pacienți au fost diagnosticați cu aceasta boala grava.Este vorba despre o forma de pneumonie acuta severa. Boala plamanului alb a fost denumita de medicii infecționiști. Simptomele…