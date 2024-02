Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Vladimir Putin cheltuie miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina, oamenii din regiunea Moscova au ramas fara incalzire sau apa calda, inghețand in propriile case, in timp ce afara la temperaturile au scazut pana la -30°C.

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Rusia a atacat masiv Ucraina, folosind aproape 3000 de rachete și mai mult de 200 drone de atac Shahed in ultimele cinci zile, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Cel putin cinci morti si 130 de raniti s-au inregistrat in a treia zi consecutiva de atacuri asupra Ucrainei, in care au…

- Rușii au atacat mai multe regiuni din Ucraina cu drone in noaptea de Anul Nou. Atacurile din noaptea de duminica spre luni au provocat un mort la Odesa, in sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23.00 a fost emis un mesaj RO alert de avertizare despre posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian, mesaj ce a vizat locuitorii din nordul judetului Tulcea de la granita cu Ucraina. Potrivit ISU Delta Tulcea, existau indicii ca asupra teritoriului ucrainean,…

- Forțele ruse au lansat miercuri seara, 13 decembrie, un atac cu drone asupra regiunii Odesa, vizand infrastructura ucraineana de la Dunare. In urma atacurilor, autoritațile romane au emis mesaj de avertizare RO-Alert pentru populatia din zona granita cu Ucraina, din judetele Tulcea si Galati, despre…

- Peste 200 de camioane sunt in asteptare, duminica, pentru a trece din Romania in Ucraina prin vama Halmeu, timpii de asteptare crescand la 9 ore, dupa ce traseul acestora a fost reconfigurat ca urmare a protestelor din Polonia si Cehia, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Cozile de cateva ore la frontiera afecteaza clima in Bulgaria și Romania. Ar putea fi de ajutor intrarea in spațiul Schengen?, se intreaba Euronews Green . intr-un articol intitulat „Insuportabil”: șoferii de camioane și mediul platesc prețul poluarii aerului la granița dintre Bulgaria și Romania. Poluarea…