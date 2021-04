Sute de aborigeni din "generatia furata" a Australiei, acei copii luati cu forta din familiile lor in numele asimilarii, au atacat miercuri in justitie guvernul australian, pentru a cere despagubiri pentru prejudiciul suferit, informeaza AFP.



Termenul de "generatie furata" desemneaza miile de copii autohtoni luati cu forta de la rudele lor, din 1910 pana in anii 1970, pentru a fi plasati in institutii sau familii albe in scopul asimilarii. Multi dintre ei nu si-au revazut niciodata parintii sau fratii si surorile.



Tristan Gaven, de la cabinetul de avocatura Shine Lawyers,…