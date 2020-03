Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.

Matt Gaetz l-a insotit pe Trump in zborul din Orlando spre Washington, luni, si, in timp ce se aflau in Air Force One, a fost informat ca a intrat in contact cu un purtator la virusului la Conservative Political Action Conference, care a avut loc luna trecuta in Maryland. „Cu toate ca congresmenul…