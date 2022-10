„Survivor România” 2023. Mesaj pentru concurenți Pro TV a dat startul inscrierilor pentru viitorul sezon „Survivor Romania” 2023 inca din vara. Postul TV a informat deja cum va decurge show-ul și ca la carma sa se va afla tot prezentatorul Daniel Pavel. Survivor Romania, formatul care scoate concurenții din zona de confort, revine in 2023 la Pro TV. Cei care vor sa se inscrie in competiție o pot face in continuare. Postul de televiziune a anunțat de pe 30 septembrie, ca inscrierile sunt in toi. Competiția care demonstreaza ca imposibilul nu exista, care ii impinge pe concurenți in situații la care nici nu se gandeau cand venea vorba despre procurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

