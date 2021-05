Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 26 de ani, originar din satul Cotihana, raionul Cahul a fost reținut in Austria. Acesta a fost anunțat in cautare internaționala din anului 2019 de Inspectoratul de Poliție Cahul in baza unei cauze penale pentru talharie.

- Partidul fugarului Șor a depus actele la CEC pentru a se înregistra în calitate de candidat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Marina Tauber a precizat ca lista de candidați va fi anunțata de însuși liderul partidului, Ilan Șor. Întrebata de ce acesta…

- Un moldovean, anunțat in cautare internaționala, a fost reținut in orașul Roma din Italia.Potrivit poliției, barbatul de 36 ani, originar din Hincești este condamnat la 6 ani de inchisoare pentru escrocherie și samovolnicie. Acesta fiind anunțat in cautare din anul 2011.

- Un barbat de 29 de ani, originar din orașul Cimișlia, anunțat in cautare internaționala pe canalele Interpol, a fost reținut in Ungaria și predat autoritaților din R.Moldova. Acesta a fost anunțat in cautare internaționala, in 2019, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Botanica, pentru vatamarea…

- Un moldovean cautat de autoritatile din Federația Rusa a fost depistat și reținut de politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iasi.Barbatul de 33 de ani era pasager intr-un microbuz inmatriculat in Republica Moldova.

- Un cetațean moldovean, in varsta de 39 de ani, anunțat in cautare internaționala de Interpol din anul 2017, a fost reținut in Italia. Acesta era dat in cauatre pentru trafic de ființe umane.Barbatul a fost extradat Republica Moldova.

- Un barbat de 28 de ani, anunțat acum doi ani in cautare naționala și internaționala de Inspectoratul de Poliție Nisporeni pentru furt in proporții deosebit de mari, a fost localizat și reținut in Federația Rusa. Masurile de investigație au fost intreprinse de ofițerii Direcției investigații criminale…

