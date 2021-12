Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia discuta, luni, forma proiectului de lege privind certificatul verde, intre liberali si social-democrati existand divergente pe acest subiect. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila declara, recent, ca se lucreaza la un nou proiect de lege, diferit de cel al PNL, blocat in comisii, la Camera…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit miercuri, 8 decembrie, despre nevoia de sancțiuni mai dure in cazul firmelor care incalca in mod frecvent masurile anti-COVID, o varianta fiind inchiderea activitații. De aceeași parere este și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.…

- Cand va intra legea certificatului verde in vigoare. Alexandru Rafila: „Noi speram sa il avem aprobat in aceasta luna” Cand va intra legea certificatului verde in vigoare. Alexandru Rafila: „Noi speram sa il avem aprobat in aceasta luna” Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a declarat, miercuri,…

- Legea certificatului verde la munca va fi modificata complet sub alt nume. Ministrul Sanatații a participat la o ultima consultare cu miniștrii Sanatații din țarile UE inainte de a trimite in Parlament proiectul legii certificatului verde. Alexandru Rafila a transmis miercuri, 8 decembrie, ca testarea…

- Legea certificatului verde la munca se transforma. Ce prevede ”Certificatul de boala”. Astazi aflam cum arata noul proiect de lege care ar impune certificatul verde la locul de munca. Denumirea documentului s-ar putea schimba in „certificat de boala”. In plus, ar fi obligatoriu doar in zonele in care…

- Liderii PSD-PNL-UDMR vor stabili de comun acord, in perioada urmatoare, in ședințele de coaliție, regulile finale pentru introducerea certificatului verde, denumit și „certificatul COVID”, la locul de munca. PSD are deja o varianta proprie pe care o va prezenta partenerilor de coaliție pentru dezbatere,…

- Liderii coalitiei de guvernare PNL PSD si UDMR se reunesc luni seara, la ora 18.00, la biroul președintelui Senatului Florin Cițu, in prima sedinta de la investirea Guvernului Ciuca. Proiectul bugetului de stat pe 2022 și certificatul verde in forma finala se afla pe ordinea de zi a discuțiilor. Cele…

- ​​​Legea certificatului verde la locul de munca ramâne deocamdata blocata în comisiile parlamentare. Premierul Nicolae Ciuca spune ca a discutat cu ministrul Sanatați, Alexandru Rafila, ca proiectul sa fie repus în discuție, dar nu avanseaza un termen pentru aprobare. "Este…