Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna vrea sefia Camerei Deputatilor, functie dorita si de Ludovic Orban. Liberalii ii ofera lui Barna fotoliul de vicepremier, un post cu titul pompos, dar cu rol decorativ. In functie de negocieri, PLUS ar putea primi sefia Senatului.

- Liberalii și-au împarțit funcțiile și portofoliile din Guvern marți, într-o ședința restrânsa, la sediul din Modrogan. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca în interiorul partidului sunt patru propuneri pentru funcția de premier dar Nicolae Ciuca va fi susținut de liberali…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ar putea primi funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a demisionat de la șefia Guvernului, au declarat pentru HotNews.ro din partid. Funcția i-ar fi fost propusa de președintele Klaus Iohannis, în discuțiile de luni de la Cotroceni.Orban - primul…

- „Știți cum funcționeaza un Guvern și știți foarte bine ca un premier nu poate renunța la Finanțe, Justiție, Transporturi, Dezvoltare și Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunța sub nicio forma, așa funcționeaza un Guvern”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24. Orban: Consider…

- Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, susține ca exista o serie de ministere la care liberalii nu vor renunța sub nicio forma. Practic, este vorba despre cele mai importante ministere ale Executivului, iar poziția de forța a PNL va șubrezi șansele de negociere cu USR-PLUS. Citește și: Nervozitate…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a solicitat oficial joi dimineața convocarea Biroului Permanent de la ora 12.00, pentru a decide organizarea unei sedinte de plen pentru adoptarea initiativei "Fara Penali", care nu a putut fi votat miercuri din lipsa de cvorum, în urma scandalului…

- Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a depus joi o solicitare pentru convocarea Biroului permanent, la ora 12,00, pentru a se decide organizarea unui plen in vederea adoptarii initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice". El a explicat, pentru…

- ”Bugetul nu-si mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata. In urma zilei negre de la Parlament in care PSD-istii din Comisia de finante au adoptat niste modificari la ordonanta de rectificare la ora actuala Romania se afla intr-un pericol extrem de mare. Fac apel catre toate…