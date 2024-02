Românii produc cele mai puține deșeuri municipale din UE, dar au munți de gunoaie. Care este explicația Deseori ni se pare ca Romania este plina de gunoaie – iar la marginea unora dintre marile orașe vedem chiar adevarați munți de deșeuri. Statisticile par sa arate exact opusul: pe cap de locuitor, țara noastra produce cea mai mica cantitate de deșeuri municipale dintre toate statele europene, mai puțin de un kilogram pe zi. Cum se explica acest paradox? 301 kilograme de deșeuri municipale: atata produce, in medie, in fiecare an un roman, conform celor mai recente date publicate de Eurostat (la nivelul anului 2022). Media europeana este de 513 kilograme, iar campioni sunt austriecii, cu… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

