Garda de Mediu a pregatit o amenda de 100 000 lei pentru Primaria Capitalei din cauza poluarii, in lipsa unui plan de acțiune pentru reducerea poluarii in București. Aceasta amenda vine dupa ce indicele de poluare publicat duminica, 25 februarie, de platforma AerLive, a atins din nou nivelul maxim, 100. Astfel de situații se repeta periodic in București. Cele mai poluate zone sunt in vest, in nord, in Pipera și in Giulești. „Cauzele principale sunt constituite din trafic. Daca ne uitam pe monitorizarea pe care o avem de la Agenția de Protecția Mediului, vedem ca cel mai poluat aer il avem in vestul…