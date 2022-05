Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 mai, incepe o noua saptamana in care sunetul bombardamentelor rusesti rasuna in Ucraina. Cu ocazia „Zilei Victoriei”, Vladimir Putin a organizat o parada grandioasa in Piata Rosie din Moscova, iar fortele occidentale sunt in alerta maxima. Ar putea fi ziua care va schimba decisiv cursul confruntarilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, in mesajul adresat natiunii duminica seara, ca 60 de civili a fost ucisi in atacul rusesc asupra scolii din satul Bilohorivka, in regiunea Lugansk. “In urma atacului aerian rusesc de la Bilohorivka, regiunea Lugansk, aproximativ 60 de persoane au…

- In mai, Federația Rusa intenționeaza sa organizeze un referendum privind aderarea „republicii populare Lugansk” la Rusia, iar in regiunea Herson – un referendum privind independența fața de Ucraina și crearea republicii populare herson, anunța publicația rusa Meduza. Meduza, citand trei surse apropiate…

- Potrivit Wall Street Journal , oficialii de la Washington cred ca o astfel de sancțiune ar fi interpretata ca o lovitura personala pentru Putin, impiedicand eforturile de negociere a pacii in Ucraina. Prin urmare, decizia a fost deocamdata amanata. In ultimul moment, Statele Unite au decis sa suspende…

- Potrivit Wall Street Journal , oficialii de la Washington cred ca o astfel de sancțiune ar fi interpretata ca o lovitura personala pentru Putin, impiedicand eforturile de negociere a pacii in Ucraina. Prin urmare, decizia a fost deocamdata amanata. Statele Unite au decis in ultimul moment sa suspende…

- Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul Mijlociu pe o durata de sase luni, cu o remuneratie de 200-300 de dolari pe luna, potrivit Meduza.io, anunța Agerpres.Rusia a afirmat deja ca 16.000 de voluntari sirieni sunt pregatiti sa se alature frontului ucrainean,…

- A treia runda de negocieri dintre Ucraina și Rusia ar putea avea loc în weekend. Desprea aceasta a anunțat ambele parți implicate în proces, potrivit replicamedia.md. A treia runda de negocieri dintre Ucraina și Rusia poate avea loc mâine sau poimâine, potrivit consilierului…

- Imagini video postate pe rețelele de socializare arata o lumina puternica in apropierea unor cladiri de la periferia Lugansk. Presa din Rusia relateaza ca explozia ar fi afectat un important gazoduct. In același timp, agenția RIA Novosti transmite ca este vorba de doua explozii, care ar reprezenta acțiuni…