Sursă suplimentară pentru încălzirea bucureștenilor. Soluția este însă doar provizorie Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a semnat marți un contract cu operatorul economic S.C.Energofor S.R.L. pentru inchirierea a cinci capacitați modulare de producere a energiei termice in locația fostului CET TITAN, in scopul asigurarii unei surse suplimentare de energie termica in zona de Nord-Est a Municipiului București. Aceasta sursa suplimentara de producere a energiei termice este o soluție provizorie, transmit reprezentanții CMTEB, pana la momentul implementarii unui proiect de investiții de catre proprietarul terenului, Compania Titan Power. Contractul a fost incheiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

