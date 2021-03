Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, si-a anulat vizita in Israel, dupa ce s-a dovedit ca nu a fost complet vaccinat impotriva coronavirusului. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi Bourla…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, conform…

- Colonelul dr. Valeriu Gheorghița a primit marți rapelul vaccinului anti-COVID, la centrul amenajat in ambulatoriul integrat al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila".

- In plina campanie de vaccinare, in care Guvernul și toți oficialii fac apel la populație sa aiba incredere sa se vaccineze anti-COVID-19, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu spune ca nu avem doze suficiente pentru totți romanii, așa ca ar fi bine sa prioritizam categoriile vulnerabile. „Inca nu avem…

- Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, nu și-a facut inca vaccinul impotriva Covid-19, chiar daca gigantul pe care il conduce a dezvoltat serul impreuna cu nemții de la BioNTech. Albert Bourla considera ca nu ar trebui sa „se bage in fața”, potrivit Business Insider. „Cand voi putea, il voi face. Am 59 de ani…

- Dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu coronavirusul, de maine Marea Britanie incepe campania de vaccinare anti-COVID! Daca la noi in țara, atunci cand va ajunge vaccinul, primii vaccinați vor fi medicii, in Marea Britanie nu aceștia au prioritate la vaccin!