Surpriză: Cine sunt judecătorii pensionari respinși de CSM la examenul de reîncadrare Mai mulți magistrați pensionari s-au prezentat in urma cu cateva zile la CSM la examenul de reincadrare in sistem, insa nu a fost cu succes pentru toata lumea. Așa de exemplu, au fost trei respingeri, printre care s-a aflat și mana dreapta a fostei șefe a DNA, Laura Kodruța Kovesi, in timp ce unii candidați au renunțat, sau pur și simplu nu s-au prezentat la examen. CSM a respins la examenul de joi, 14 septembrie, trei magistrați pensionari: Dana Tițian, plecata la pensie in ianuarie 2022 din funcția de judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, Raluca Oana Bontea – Judecatoria Craiova și Veronica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

