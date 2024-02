Bărbați arestați de judecătorii clujeni pentru un „tun” de peste 20 de mii de lei La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați, de 38 și 39 de ani, din comunele Jucu și Așchileu. Din activitatea de investigații efectuata de polițiști a reieșit ca in noaptea de 16/17 ianuarie cei doi ar fi patruns, prin forțarea ușii de acces, intr-un imobil situat in cartierul Andrei Mureșanu din municipiu, de unde ar fi sustras scule electrice și cabluri de cupru. Totodata, a rezultat ca la data de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați, de 38 și 39 de ani, din comunele Jucu și Așchileu. Din activitatea…

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați, de 38 și 39 de ani, din comunele Jucu și Așchileu. Din activitatea…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din activitațile investigativ-operative derulate de polițiști, a…

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost reținut dupa ce a furat o mașina din Someșeni. Polițiștii l-au prins pe hoț chiar la volan.„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32…

- Polițiștii clujeni au desfașurat marți, in intervalul orar 18.00 – 20.00, controale la nivelul municipiului Cluj-Napoca și a comunelor arondate, respectiv Apahida, Baciu și Florești.,,In acest context, s-a acționat cu efective din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – secțiile 1-7, Biroului pentru…

- Patru barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au agresat doi tineri pe o strada din Caracal si au provocat distrugeri la masina unuia dintre ei. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au transmis duminica, faptul ca politistii din Caracal s-au sesizat cu privire…

- Data de 13 a fost cu ghinion pentru zeci de șoferi clujeni. In intervalul 18:00 – 20:00 polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, alaturi de cei din structurile de ordine publica, au desfasurat o actiune pe linia combaterii evenimentelor rutiere și impunerea respectarii normelor…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați pe 9 decembrie de catre un barbat, de 42 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca acesta ar fi fost victima unor fapte de șantaj și furt. In fapt, in timp ce se afla intr-o parcare din Sighișoara, barbatul respectiv ar fi…