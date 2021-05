Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters. In timp ce…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Deși stocurile de PlayStation 5 sufera la nivel global, Sony se pregatește sa lanseze primul update major pentru cea mai noua consola de jocuri a companiei. Astfel, acesta va fi lansat in cursul zilei de 14 aprilie, și va fi disponibil la nivel global pentru download, pe tot parcursul urmatoarelor saptamani.…

- Pandemia a accelerat diverse tendinte la nivel global - competitie geopolitica, intre actori statali si non statali, a declarat marti Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO. "Pandemia n-a facut altceva decat sa accelereze diverse tendinte la nivel global, competitie geopolitica, competitie…

- BAT ocupa locul trei in topul FTSE-100 privind performanța in sustenabilitate realizat de catre Refinitiv, un furnizor global de date financiare și subsidiar al Bursei de Valori de la Londra (London Stock Exchange). BAT a obținut 91 de puncte din 100 in domeniul politicilor privind mediul, societatea…

- Cercetatorii au cartografiat, pentru prima data, zonele marine care trebuie protejate cu prioritate la nivel global, de la regiuni de coasta pana la Antarctica, in scopul conservarii vietii marine, luptei impotriva schimbarilor climatice si sporirii capacitatii de pescuit, potrivit unui studiu aparut…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța AGERPRES. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'',…

- Productia de energie nucleara la nivel global a crescut pentru al 7-lea an consecutiv in 2019, ajungand la 2.657 TWh,conform World Nuclear Association (WNA).Fata de anul anterior este o crestere de 95 TWh, a doua cea mai mare productie nucleara din punct de vedere istoric,transmite Nuclearelectrica,…