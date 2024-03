Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat azi, in premiera la nivel mondial, legea privind inteligenta artificiala. Documentul prevede garantii pentru sistemele de inteligenta artificiala de uz general, limite la folosirea sistemelor de identificare biometrica de catre organele de aplicare a legii, precum si interzicerea…

- Peste un miliard de persoane la nivel global sunt considerate in prezent obeze, afectiune asociata cu un risc crescut pentru numeroase probleme de sanatate, potrivit unor estimari actualizate realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si de un grup international de cercetatori, informeaza Reuters.…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a emis un avertisment alarmant cu privire la volumul global in creștere a deșeurilor, estimind ca acesta ar putea ajunge la 2,3 miliarde de tone in 2024. Criza generata de deșeuri se agraveaza, in special, in țarile unde tratarea acestora ramine o activitate poluanta,…

- Majoritatea liderilor de la nivel global cred ca inteligenta artificiala generativa (Gen AI) le va transforma organizația in urmatorii trei ani, arata un studiu al unei companii de consultanța.

- Datele preliminare arata ca economia zonei euro se indreapta spre o usoara redresare la inceputul anului, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat luni, ce indica sporirea presiunilor inflationiste, transmit DPA si Reuters. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, calculat de…

- Global air freight rates have climbed for the first time in seven weeks ahead of Asia’s lunar new year and as attacks on Red Sea shipping prompt companies to secure costlier air cargo space, according to Reuters. The Baltic Air Freight Index, which shows general cargo weekly transactional rates across…

- Global tourism is set to fully recover from the pandemic in 2024 as international tourist arrivals will likely be 2% more numerous than in 2019, the United Nations‘ World Tourism Organisation said on Friday, according to Reuters. Increased global air connectivity and a strong recovery of Asian markets…

- Cheltuielile Fondului de investitii publice (PIF) al Arabiei Saudite au reprezentat circa un sfert din cele 124 de miliarde de dolari investite in 2023 de fondurile suverane la nivel global, arata un raport publicat la 1 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro.Practic, Arabia Saudita a cheltuit…