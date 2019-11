Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 8 Noiembrie, se serbeaza Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Ca la orice sarbatoare, in aceasta zi trebuie sa tinem cont de anumite lucruri. Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica,…

- Vineri, 08 noiembrie 2019 (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil), Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei ortodoxe a Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica in Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Barsana, Protopopiatul Sighet, cu ocazia hramului.…

- Pe data de 26 octombrie, este mare sarbatoare la romani. Creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Ilie, aceasta fiind ultima sarbatoare a toamnei. In aceasta zi importanta, credincioții merg la Slujba de la biserica și renunța la trebuirile gospordarești.

- Una dintre cele importante sarbatori creștin ortodoxe, dedicate Maicii Domnului se sarbatorește in fiecare an, in data de 1 octombrie. Acoperamantul Maicii Domnului este prima sarbatoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2019, care abunda in tradiții și superstiții. Iata…

- Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata pe 15 august,este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar, pentru romani, este si ocrotitoarea marinarilor. ”Sarbatoarea Sf. Marii este si ea un hotar” potrivit volumului ”Spatiul si timpul in traditiile romanesti”(Paideia, 2018).SONDAJ…