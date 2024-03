Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a vorbit despre meciul pe care-l va disputa cu Farul, duminica, impotriva liderului FCSB. Farul - FCSB este programat duminica, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Farul a caștigat in Giulești, 2-1 cu Rapid, in prima etapa…

- Rapid - Farul, meci contand pentru etapa 1 a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 15 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Farul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 2 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Gica Hagi, managerul Farului, a prefațat meciul cu Oțelul, din etapa #27 din Superliga. Farul - Oțelul are loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Hagi se teme de echipa lui Dorinel Munteanu, fostul coechipier de la naționala Romaniei,…

- Farul - Dinamo // Administratorul special Andrei Nicolescu va urmari din tribuna duelul de la Ovidiu și a vorbit inainte de meci despre ce mai urmarește Dinamo in mercato. Farul - Dinamo, live de la 20:00 Farul infrunta Dinamo in etapa #25 din Liga 1. Ultimul meci al etapei are loc pe terenul central…

- Farul - Dinamo, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 12 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Farul infrunta Dinamo in etapa #25 din Liga 1. Ultimul meci al etapei are loc pe terenul central din cadrul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, de la ora 20:00, live pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, 1 Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul complet din Liga 1 Farul - Dinamo, live de la 20:00…

- Farul Constanta - FCU 1948 Craiova, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.