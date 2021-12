O copie rara a unei reviste de benzi desenate Superman #1, vanduta in 1939 la chioscurile de ziare din Statele Unite cu 10 cenți, a fost cumparata in aceasta saptamana pentru suma de 2,6 milioane de dolari la o licitatie, potrivit Miami Herald . Revista, care il infatiseaza pe coperta pe Superman sarind peste cladiri inalte, a fost vanduta unui cumparator care a dorit sa-si pastreze identitatea secreta, potrivit ComicConnect.com, o companie online de licitatii si consignatii. Vanzatorul, Mark Michaelson, a cumparat benzile desenate in 1979 de la proprietarul original si le-a pastrat intr-un seif…