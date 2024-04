Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar in stare perfecta al primului numar al revistei Action Comics, in care Superman si-a facut prima aparitie in 1938, a atins pretul record de 6 milioane de dolari (5,5 milioane de euro) la o licitatie organizata joi, de Heritage Auctions in Dallas, potrivit news.ro

- Autoritatea pentru concurenta din Polonia (UOKiK) a amendat compania americana Amazon cu 31 de milioane de zloti (7,8 milioane de dolari) pentru ca a indus in eroare clientii in privinta disponibilitatii produselor si a datelor de livrare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . UOKiK a precizat ca…

- UAT Municipiul Constanta prin Primar Vergil Chitac "a solicitat instantei obligarea in solidar a paratilor la plata sumei de 4.491.657 de dolari, echivalent in lei la data platii, reprezentand o parte a prejudiciului cauzat patrimoniului UAT Municipiul Constanta prin infractiunile savarsite in cazul…

- Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate la vedere in SUA si de perspectiva ca ratele dobanzilor la nivel mondial sa scada. Ascensiunea meteorica a Bitcoin, de aproape 160% incepand din octombrie, din care 44% numai in februarie, marcheaza un contrast…

- Filmul biografic muzical al Paramount „Bob Marley: One Love” a dominat in box office-ul nord-american la debut, depasind asteptarile cu incasari de 27,7 milioane de dolari in weekend, anunta Variety. Initial se preconiza ca va genera intre 30 si 35 de milioane de dolari intre Valentine’s Day, miercuri,…

- Documentele, care dateaza din 2020, detaliaza fondurile transferate din Iran catre Hamas in perioada 2014-2020, potrivit IDF. Suma fondurilor transferate este de peste 150 de milioane de dolari, a spus IDF.Imaginile documentelor publicate ulterior de catre IDF sugereaza ca cifra este, in total, de 154…

- Grupurile de hackeri asociate cu Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) au reușit sa fure cel puțin 600 de milioane de dolari in criptomonede, in decursul anului 2023. Suma care a ajuns in posesia hackerilor este cu 30% mai mica fața de cea pe care au pus mana in urma cu un an, fiind vorba de…