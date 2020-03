Stiri pe aceeasi tema

- Sprijin financiar pentru spitalele județene din Dambovița și Hunedoara HeidelbergCement Romania a sprijinit Fondul de Urgența inițiat de Asociația pentru Post-ul DAMBOVITA Covid-19: HeidelbergCement a donat Spitalului Judetean șase paturi de terapie intensiva și un monitor de funcții vitale apare prima…

- Directia de Sanatate Publica Olt a anuntat, miercuri seara, ca in judetul Olt sunt in total 80 de paturi de terapie intensiva in patru unitati spitalicesti din Slatina, Caracal, Corabia si Bals, iar Spitalul Municipal Caracal a fost desemnat drept spital suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19.Unitatile…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta oficial cate paturi exista pentru terapie intensiva in Romania si cate ventilatoare mecanice necesare pentru pacientii cu insuficienta respiratorie."La acest moment dispunem la nivelul spitalelor de 2.653 de paturi ATI si de 1.361 ventilatoare mecanice.…

- Cantonul elvetian Ticino, situat la granita cu Italia, este coplesit de numarul pacientilor contaminati cu noul coronavirus, iar autoritatile sanitare se lupta sa gaseasca paturi suficiente pentru terapie intensiva, transmite Reuters, citand un responsabil federal.'Situatia din Ticino este…

- Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași este spitalul de linia a doua in lupta cu infecțiile coronavirus. Unitatea medicala vine in completarea Spitalului de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” care are 300 de paturi destinate pacienților care se vor infecta cu COVID-19. Cei care vor…

- Regiunea italiana Lombardia nu mai are niciun pat disponibil in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor. Din acest motiv, medicii au cerut sprijinul colegilor din sud, informeaza palermo.repubblica.it.Astfel, doi pacienți aflați in stare grava, unul in varsta de 61 de ani, iar celalalt de 62 de…

- Spitalele private vor pune la dispozitia autoritatilor romane 250 de paturi de terapie intensiva, suplimentand, astfel, la nevoie, numarul de paturi din unitatile sanitare de stat, anunța MEDIAFAX.In acelasi timp o mare parte a specialistilor care lucreaza in mediul privat se vor implica in…

- Spitalele private anunta ca pun la dispozitia autoritatilor 250 de paturi de terapie intensiva. De asemenea, aproximativ 50 de medici epidemiologi care lucreaza in spitalele private se pot implica in criza coronavirusului.Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale,…