Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de cumpana, pentru marele actor Florin Piersic. Maestrul a ajuns la Terapie Intensiva dupa operația de urgenta. Vin noi informatii despre starea de sanatate a maestrului Florin Piersic ! In cursul zilei de 29 aprilie, maestrul a suferit o operatie de urgenta dupa ce a fost diagnosticat cu o infectie…

- Marele actor Florin Piersic, care a fost operat la genunchi, este in continuare internat in spital. Interventia a decurs bine, dar pacientul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici.

- Florin Piersic a ajuns la Terapie Intensiva dupa operația de urgenta. Actorul ar putea fi transferat la VienaVin noi informatii despre starea de sanatate a maestrului Florin Piersic! In cursul zilei de 29 aprilie, maestrul a suferit o operatie de urgenta dupa ce a fost diagnosticat cu o infectie…

- Potrivit Agenției Naționale de Transplant, femeia de 36 de ani din Singeorz-Bai care a fost condusa ieri pe ultimul drum dupa ce i s-a facut rau la munca, a salvat 4 oameni cu organele sale. Doua dintre persoanele salvate se aflau in stare critica. Intr-un comunicat de presa, Agenția Naționala de Transplant…

- Florin Piersic (88 de ani) a fost operat de urgența la un spital din Cluj, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui spectacol. Citește și: Veste mare despre stadionul „Nicolae Dobrin”! Guvernul aproba marti Memorandumul de finantare! Luni, 29 aprilie 2024, Florin Piersic a susținut un spectacol la Cluj,…

- Florin Piersic (88 de ani) a fost operat de urgența la un spital din Cluj, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui spectacol.Luni, 29 aprilie 2024, Florin Piersic a susținut un spectacol la Cluj, iar la final i s-a facut rau. A fost dus de urgența la spital, acolo unde medicii au decis sa il bage in…

- Spitalul Județean de Urgența ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, judetul Maramureș, tel. 0262 205100 int. 2284 sau 0262 218712, [email protected] In temeiul Ordinului Ministrului Sanatatii nr.166/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea…

- Romanii sunt indemnați sa evite deplasarile ce nu sunt necesare și sa se adaposteasca in locuri sigure, in contextul avertizarilor Cod Portocaliu de intensificari ale vantului. In județul Cluj, dar și in alte zone din țara, au fost zeci de intervenții pentru a indeparta efectele produse de vantul puternic.