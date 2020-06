Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spera ca numarul mare de cazuri de coronavirus din ultimele zile nu reprezinta al doilea val al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru mai "spera sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare",…

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- Anuntul facut de Nelu Tataru dupa ultimele zile in care am inregistrat o crestere a numarului de cazuri. In ce conditii pot fi reintroduse restrictiile Anuntul facut de Nelu Tataru dupa ultimele zile in care am inregistrat o crestere a numarului de cazuri. In ce conditii pot fi reintroduse restrictiile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni, ca trebuie pastrate precautiile si distanta, mentionand ca inchiderea cimitirelor a fost necesara... The post Ministrul Sanatații anunța inca trei saptamani de creștere a numarului cazurilor de coronavirus in Romania appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Sanatatii vine cu noi informații privind evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni, ca trebuie pastrate precautiile si distanta, mentionand ca inchiderea cimitirelor a fost necesara din perspectiva distantarii sociale. "Mai avem inca…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca masurile restrictive impuse in Romania vor dura inca cel puțin șase saptamani.Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol sanatatea in plina pandemie "Nu putem vorbi de o relaxare…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut noi precizari in contextul epidemiei de coronavirus. Acesta a anunțat ca alte doua orașe din Romania ar putea deveni, in curand, focare de coronavirus. Vorbim despre Constanța și Brașov.