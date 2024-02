Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani și un bebeluș de doua luni au fost salvați la 60 de ore dupa o alunecare de teren in Filipine, potrivit BBC . A two-month-old baby boy and a three-year-old girl were rescued from rubble on Friday, Feb. 9, three days after a landslide hit Brgy. Masara, Maco, Davao de Oro, the Philippine…

- Pentru a doua zi, fermierii din Bulgaria au iesit in strada. Protestele de miercuri au avut loc intre orele 10:00 si 13.00. Marti, protestele s-au desfasurat in peste 80 de locatii pe cuprinsul tarii. Fermierii au blocat podul de peste Dunare la Ruse si au deversat o cisterna cu lapte. Ei au organizat…

- Serviciul Vamal comunica despre faptul ca, in aceasta noapte, aproximativ la ora 02:00, un automobil de serviciu al Echipelor Mobile a fost accidentat puternic de un alt mijloc de transport ce se deplasa cu viteza excesiva. Automobilul de serviciu la ieșire din s.Chetrosu, r-nul Anenii Noi, a fost accidentat…

- Autoritatile de ocupatie instalate de Moscova la conducerea orasului Lisichansk (Lisiciansk) au acuzat sambata, 3 februarie, forțele Kievului ca au ucis cel putin cinci persoane si a ranit alte sase bombardand o brutarie, informeaza AFP, potrivit news.ro.Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a transmis…

- Approximately 134,800 people, Romanian and foreign nationals, and over 42,900 means of transport underwent border checks at all of Romania's crossing points on Thursday, on both the inbound and the outbound, the General Border Police Inspectorate (IGPF) reports.As many as 63,940 travelers of whom…

- Israelul a bombardat in noaptea de duminica spre luni tabara de refugiați Al-Maghazi din centrul Fașiei Gaza, cel puțin 70 de persoane fiind ucise, a transmis Ministerul Sanatații din enclava, condus de Hamas. In același timp, in primul sau mesaj public din 7 octombrie și pana acum liderul Hamas Yahya…

- Situație inacceptabila in acordarea burselor si decontarea trasportului: Parinții fac apel urgent pentru deblocarea fondurilor Situație inacceptabila in acordarea burselor si Decontarea trasportului: Parinții fac apel urgent pentru deblocarea fondurilor Federația Naționala a Parinților a facut un apel…

- Human Rights Watch (HRW) a publicat un nou raport in care acuza Israelul ca infometeaza civili din Gaza „ca o metoda de razboi”, o strategie care echivaleaza cu o crima de razboi, relateaza luni Al Jazeera.„De peste doua luni, Israelul a lipsit populația din Gaza de hrana și apa, o politica stimulata…