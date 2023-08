Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat joi ca Grecia trebuie sa ia mai multe masuri pentru a combate efectele schimbarilor climatice, in contextul incendiilor dezlantuite care au distrus ferme si fabrici in timpul noptii si au determinat fermierii sa isi evacueze

- Planeta se incinge la propriu, spun experții in climatologie și meteorologie. Perioadele de canicula vor crește in intensitate in sudul Europei, inclusiv in Romania. Este concluzia unui studiu lansat in urma cu mai mulți ani dupa ce schimbarile climatice au inceput sa se manifeste din ce in ce mai…

- Papa Francisc a spus duminica ca recentele valuri de caldura cu care s-au confruntat multe parti ale lumii si inundatiile din tari precum Coreea de Sud au demonstrat ca este nevoie de actiuni mai urgente pentru a combate schimbarile climatice, informeaza

- Romania se afla "intr-o faza avansata de elaborare a unei Strategii nationale privind abordarea schimbarilor climatice in domeniul Apararii", a afirmat ministrul Angel Tilvar, in contextul semnarii Memorandumului de intelegere privind Centrul de excelenta NATO in

- Schimbarile climatice reprezinta o problema mai puțin arzatoare pentru cetațenii romani decat pentru europenii obișnuiți: doar 7 % dintre romani considera schimbarile climatice cea mai grava problema a lumii, fața de o medie a UE de aproximativ 20 %, susține Banca Mondiala. In ce privește decarbonizarea,…

- O planeta asemanatoare cu Jupiter aflata la 520 de ani-lumina de Pamant ar putea fi o supraviețuitoare neașteptata a unui eveniment catastrofal suferit de steaua in jurul careia se invarte, potrivit CNN.

- Schimbarile climatice, prin incalzirea temperaturilor globale, perioadele de canicula vor declanșa modificari in compoziția apelor Dunarii, dar și pericolul creșterii poluarii acestora.Temperatura si precipitatiile se vor schimba semnificativ in bazinul Dunarii, iar din cauza schimbarilor preconizate…

- Comisia Europeana intentioneaza sa relaxeze o parte din restrictiile impuse anumitor culturi modificate genetic, in ideea de a ajuta fermierii sa se adapteze la schimbarile climatice, insa aceasta modificare este posibil sa relanseze o dezbatere la nivelul Europei cu privire la