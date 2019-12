​Summitul COP25 a intrat în prelungiri; participanţii caută un compromis pentru documentul final privind combaterea schimbărilor climatice Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se încheie vineri, s-a prelugit si sâmbata la Madrid dupa ce în urma ultimelor negocieri desfasurate în timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se încearca armonizarea pozitiilor divergente ale participantilor, relateaza agentiile DPA si EFE, citate de Agerpres.



Unul dintre principalele puncte de divergenta este daca sa fie anuntate anul acesta tinte mai ambitioase pentru combaterea schimbarilor climatice. Conform acordului de la Paris privind schimbarile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele din Uniunea Europeana si-au exprimat joi solidaritatea cu Albania si au sustinut organizarea unei conferinte a donatorilor la Tirana pentru a ajuta aceasta tara dupa seismul devastator de la finalul lui noiembrie, soldat cu 51 de morti, o mie de raniti si enorme pagube materiale, transmite…

- Producatorii de petrol forțeaza scumpirea țițeiului in 2020. Ce decizie au luat țarile OPEC Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) au fost de acord cu una dintre cele mai semnificative reduceri ale productiei de titei din aceasta decada. Decizia…

- Iranul a afirmat joi ca statele europene semnatare ale acordului nuclear din 2015 nu pot declansa mecanismul inclus in acest pact care ar putea sa duca pe termen lung la reintroducerea de sanctiuni din partea ONU, relateaza AFP. Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a amenintat…

- Italia este pe cale sa devina prima țara din lume in care studiul schimbarii climatice este obligatoriu in școli, potrivit anunțului facut de ministrul Educației, scrie Telegraph, citat de Hotnews. Sub o noua lege, toate școlile de stat vor trebui sa aloce in jur de o ora pe saptamana pentru sustenabilitate…

- Senatorii au adoptat, luni, decizional, proiectul care ratifica Acordul de parteneriat strategic dintre UE și statele sale memebre și Japonia, semnat la 17 iulie 2018 in Tokyo. Parteneriatul Strategic are ca scop cooperarea politica și sectoriala bilaterala intre UE și Japonia, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Din punctul de vedere al Ungariei este crucial si este cea mai buna veste posibila ca în Polonia a câstigat Partidul Lege si Justitie (PiS), care va putea continua sa guverneze, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe, pentru agentia ungara de presa MTI.…

- Consecintele vor fi cu atat mai grave cu cat temperaturile vor creste mai repede, deci guvernele trebuie sa ia masuri 'urgente si ambitioase' pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, a se arata in raportul IPCC. Nivelurile marii extrem de ridicate care apar in prezent o data la 100…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), romanii sunt a doua cea mai numeroasa comunitate care a depus cereri pentru noul statut. "Romania acorda o atentie deosebita monitorizarii cat mai cuprinzatoare a implementarii sistemului de inregistrare pentru obtinerea noului…