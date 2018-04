Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit vineri pentru prima data in Coreea de Sud, la Panmunjom, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana pentru prima data cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Yonhap.



Moon a sosit primul la locul intalnirii, iar Kim a trecut granita in zona comuna de securitate la scurt timp dupa ce a ajuns in DMZ. El este primul lider al regimului de la Phenian care a facut acest pas de la sfarsitul razboiului din Coreea, incheiat printr-un armistitiu in 1953.



Summitul inter-coreean…