- Controversata lege care limiteaza dreptul femeilor din Texas la intreruperea sarcinii a fost blocata temporar de un judecator federal, potrivit BBC. Judecatorul Robert Pitman a aprobat o cerere a administratiei Biden de a impiedica punerea in aplicare a legii in timp ce ea este contestata legal. Legea…

- Președintele SUA, Joe Biden, considera ca nu este prioritar un acord comercial cu Marea Britanie. Iar premierul britanic, Boris Johnson a raspuns: “Americanii negociaza foarte dur”. Presedintele SUA, Joseph Biden, a parut sa minimizeze sansele unui acord comercial bilateral cu Marea Britanie,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au…

- Președintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care adauga rujeola pe lista bolilor transmisibile care ar putea necesita carantina. Aceasta dupa ce mai mulți refugiați afgani au fost diagnosticați cu boala extrem de contagioasa dupa sosirea in Statele Unite. Astfel, rujeola devine una…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Președintele SUA, Joe Biden, care a obținut o victorie importanta prin proiectele sale de infrastructura, și-a aparat miercuri cealalta viziune: cheltuieli sociale masive pentru a face „economia SUA sa funcționeze mai bine pe termen lung pentru familii”, pentru clasa de mijloc, potrivit…