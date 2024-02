Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a sugerat ca raspunsul militar al Israelului in Gaza a fost "exagerat". Spune ca incearca sa obțina o "pauza susținuta in lupte" pentru a ajuta civilii palestinieni bolnavi."Sunt de parere, dupa cum știți, ca reacția Israelului in Fașia Gaza a fost exagerata", a declarat…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, este așteptat luni, in Israel, pentru a se intalni cu liderii țarii, in timp ce presiunea internaționala crește din cauza numarului de victime in randul civililor din Gaza, relateaza BBC, CNN și publicația The Guardian, citata de News.ro.Deplasarea șefului…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Președintele american Joe Biden a declarat duminica, 26 noiembrie, ca obiectivul administrației sale este de a prelungi incetarea focului in Fașia Gaza, pentru a continua pentru eliberarea in siguranța a ostaticilor și pentru a trimite ajutor critic civililor din enclava palestiniana, relateaza CNN,…

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe, John Kirby, a contestat folosirea termenului „genocid” de catre unii critici ai acțiunilor Israelului in Gaza, conform Al Jazeera.Raspunzand la intrebarea unui reporter despre faptul ca președintele american Joe Biden este…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 20 noiembrie, ca este de parere ca un acord care sa asigure eliberarea unora dintre ostaticii ținuți de militanții gruparii islamiste Hamas in Fașia Gaza este aproape, relateaza Reuters și Sky News.Intrebat la Casa Alba de un reporter daca acordul este…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele Joe Biden si emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad Al-Thani, au discutat vineri, la telefon, despre necesitatea „urgenta” ca Hamas sa elibereze „fara intarziere” ostaticii capturati in timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie, transmite AFP. Cei doi lideri…

- O suta de oficiali guvernamentali americani de la Departamentul de Stat si de la Agentia pentru Dezvoltare Internationala au semnat un memoriu intern in care critica Casa Alba pentru ca „nu tine cont de vietile palestinienilor” si pentru ca da dovada de „lipsa de vointa in a dezescalada” razboiul dintre…