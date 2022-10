Stiri pe aceeasi tema

- Robert Lewandowski, cifre uluitoare la Barcelona! Starul polonez doboara record dupa record pentru catalani. Robert Lewandowski pare ca este de o viata la Barcelona. A ajuns la 9 goluri marcate pentru Barcelona in campionat dupa numai 7 meciuri jucate. Robert Lewandowski, cifre uluitoare la Barcelona…

- Banca Angliei a decis sa nu organizeze o sedinta de urgenta pentru a stabili noi rate, dar a spus ca le va modifica ”cu cat va fi nevoie” atunci cand se va intruni in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in momentul in care Ministerul Finantelor a a anuntat ca va stabili planuri de reducere a datoriilor…

- Mihai Bendeac a luat hotararea sa plece de la Antena 1. Actorul, una din puținele vedete ale postului in cauza care are mare priza la public și caruia i-a adus audiențe mari in ultimii 10 ani (amintim miniseriile ”Baieți de oraș” ori ”In puii mei”) ar fi refuzat sa mai participle la un nou sezon iUmor.…

- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- Cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.029 de miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, apoi va scadea la 4.013 de miliarde de kWh in 2023, pe masura ce temperaturile se vor modera. Aceaste date referitoare la cerere contrasteaza cu un minim al ultimilor…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator an in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile realizate de sistemul…