Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat faptul ca ANPC și Consiliul Concurenței vor intra puternic peste comercianții și producatorii care au pacalit toți clienții din Romania. Aceștia au folosit un ”truc”: in momentul in care Guvernul a plafonat prețurile, producatorii au redus gramajul, iar clienții nu…

- In cadrul unei declarații recente, premierul Marcel Ciolacu a adus in atenție schimbarile frecvente din funcția de prim-ministru in Romania, subliniind ca el este al zecelea premier intr-o serie de astfel de schimbari. Cu toate acestea, Ciolacu a indicat ca și mandatul sau se apropie de final: „Și eu…

- Dezvoltarea comunitaților și imbunatațirea vieții oamenilor sunt prioritațile Guvernului, a transmis, luni, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul Galei de sarbatorire a 30 de ani de activitate a Asociației Orașelor din Romania (AOR).

- Primarul General al Municipiului Chisinau, Ion Ceban, a avut astazi o intrevedere cu Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu. In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat pe marginea mai multor subiecte, printre care, prioritar, despre proiectele realizate in comun atit la Chișinau, cit și in…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai lanturilor de magazine autohtone si ai distributiei din comertul cu bunuri alimentare... The post SOLUȚII GUVERN Premierul, la discuții cu marii comercianți din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Investitorii in acțiunile Gabriel Resources au apelat la o strategie numita „short selling”. Cu aceasta au facut bani mulți mizand un zvon fals. Mai mulți investitori au profitat din plin de zvonul nefondat ca Romania va pierde procesul Roșia Montana , pariind pe scaderea prețului acțiunilor Gabriel…

- Romania a castigat procesul Rosia Montana, sentinta venind dupa mai multe saptamani in care tot felul de specialisti, de la politicieni la tot felul de analisti, au tot anuntat dezastrul. In paranteza fie spus, intr-o tara nebananiera, premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, Marcel Bolos,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat despre declarațiile care dadeau ca sigur ca Romania va pierde procesul Roșia Montana. Vezi in randurile de mai jos ce a spus fostul premier. Nicolae Ciuca a facut o paralela intre Arta Militara și declarațiile facute inainte de sentința in dosarul Roșia…