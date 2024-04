Compania gigant care face investiții record în România. Se vor deschide 35 de magazine Lagardere Travel Retail, o companie gigant, a decis sa faca investiții semnificative in Romania, cu o creștere notabila a bugetului alocat. Cu investiții de peste 11 milioane de euro in 2024, de cinci ori mai mult decat in anul precedent, aceasta demonstreaza un angajament puternic fața de piața locala. Cu o prezența de aproape 30 de ani in Romania in zona de tranzit urban, compania opereaza in diverse locații precum aeroporturi, gari, spitale, galerii comerciale și centre de afaceri. Prin intermediul a 300 de magazine, ofera o varietate de produse și servicii sub brandurile Inmedio, Relay, 1Minute,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

